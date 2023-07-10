Епатажну американську співачку Мадонну помітили під час прогулянки з подружкою.

Попри проблеми зі здоров’ям, зірка мала доволі непоганий вигляд, але обличчя постаралася приховати сонцезахисними окулярами і капелюхом. Волосся Мадонна зібрала у дві коси, а макіяж зробила з акцентом на червоні губи. Також вона дещо важко спиралася на ліхтарний стовп, чекаючи, щоб перейти вулицю.

Загалом, виконавиця мала щасливий вигляд і проблем із ходьбою у неї не спостерігалося, хоча йшла вона не поспішаючи.

Нагадаємо, наприкінці червня Мадонна потрапила до лікарні й кілька днів провела в реанімації. За словами її менеджера, причиною госпіталізації стала серйозна бактеріальна інфекція.

Друзі та колеги Мадонни кажуть, що вона сама виснажила свій організм, оскільки працювала понаднормово над своїм туром Celebration на честь 40-річчя музичної кар’єри.

Згодом також з’явилися припущення, що Мадонна могла потрапити до лікарні через передозування наркотиками. Лікарі нібито ввели їй препарат, який використовується в таких випадках і за гострого септичного шоку.