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З косичками та червоними губами: Мадонну помітили на прогулянці після госпіталізації

10 Липня 2023, 12:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мадонна
Джерело: Getty Images

Епатажну американську співачку Мадонну помітили під час прогулянки з подружкою.

Попри проблеми зі здоров’ям, зірка мала доволі непоганий вигляд, але обличчя постаралася приховати сонцезахисними окулярами і капелюхом. Волосся Мадонна зібрала у дві коси, а макіяж зробила з акцентом на червоні губи. Також вона дещо важко спиралася на ліхтарний стовп, чекаючи, щоб перейти вулицю.

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Загалом, виконавиця мала щасливий вигляд і проблем із ходьбою у неї не спостерігалося, хоча йшла вона не поспішаючи.

Нагадаємо, наприкінці червня Мадонна потрапила до лікарні й кілька днів провела в реанімації. За словами її менеджера, причиною госпіталізації стала серйозна бактеріальна інфекція.

Друзі та колеги Мадонни кажуть, що вона сама виснажила свій організм, оскільки працювала понаднормово над своїм туром Celebration на честь 40-річчя музичної кар’єри.

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Згодом також з’явилися припущення, що Мадонна могла потрапити до лікарні через передозування наркотиками. Лікарі нібито ввели їй препарат, який використовується в таких випадках і за гострого септичного шоку.

Джерело
PageSix
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Мадонна
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