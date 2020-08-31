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Є на що подивитися: Тіна Кароль розбурхала мережу відвертою сукнею

31 Серпня, 19:33 Марина Корзун
Є на що подивитися: Тіна Кароль розбурхала мережу відвертою сукнею

35-річна українська співачка Тіна Кароль порадувала шанувальників новими фото у відвертій білій сукні.

Наряд чудово підкреслив форми зірки. Сексуальний образ співачка доповнила босоніжками на шпильці та елегантними сережками.

 

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)


Шанувальникам образ Тіни Кароль прийшовся до смаку – у коментарях вони засипали зірку компліментами.

– Нереальна! Богиня! Коли є на що подивитися! Неперевершена! Королева! – пишуть вони.

Проте деякі підписники розгледіли на фото надмірну вагу, а також зауважили, що сукня була невдалою – нібито порушила пропорції та приховала фігуру Тіни Кароль.

Нещодавно Тіна Кароль записала трек зі Snoop Dogg. Через карантин композиція вийшла без кліпу, автори вирішили обмежитись lyric-відео.

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Тіна Кароль
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