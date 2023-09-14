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Я вирішила, що це треба зробити: Alyosha зібралася змінити свій псевдонім

14 Вересня 2023, 08:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Alyosha

Співачка Alyosha, яка також є дружиною лідера гурту Антитіла Тараса Тополі, заявила, що збирається змінити псевдонім.

За словами виконавиці, вона часто отримує від шанувальників повідомлення з порадами змінити сценічне ім’я. Зараз Alyosha задумалася про це всерйоз.

– Сиджу і думаю над тим, що багато фанатів, багато шанувальників моїх давно мені з любов’ю, ніжно і лагідно пишуть: А не хотіли б ви змінити свій псевдонім? Я думаю про це і думаю вже досить давно. Це досить важкий процес буде. Я вирішила, що це треба зробити, – поділилася Alyosha.

Артистка каже, що й гадки не має, який псевдонім їй обрати, а тому попросила прихильників допомогти та написати їй свої ідеї. Підписники вже запропонували співачці свої варіанти.

Зараз дивляться
  • Олена Тополя. У вас чудове власне ім’я та прізвище.
  • Залишайтеся під Alyosha.
  • Так, із псевдоніма Alyosha ви вже ніби виросли. Для мене ви вже другий рік тільки Олена Тополя.
  • Олена Тополя – найкращий варіант. Хоч українською, хоч англійською.
  • Vona – вона сильна, вона незламна, вона ніжна, вона віддана, вона Олена Тополя.
  • Oleksa (Олекса).
  • TopoLen’ka, – пишуть у коментарях шанувальники.

Чи вибере Alyosha щось із запропонованих варіантів, чи вигадає свій – подивимося.

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Фото: Alyosha

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