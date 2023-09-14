Співачка Alyosha, яка також є дружиною лідера гурту Антитіла Тараса Тополі, заявила, що збирається змінити псевдонім.
За словами виконавиці, вона часто отримує від шанувальників повідомлення з порадами змінити сценічне ім’я. Зараз Alyosha задумалася про це всерйоз.
– Сиджу і думаю над тим, що багато фанатів, багато шанувальників моїх давно мені з любов’ю, ніжно і лагідно пишуть: А не хотіли б ви змінити свій псевдонім? Я думаю про це і думаю вже досить давно. Це досить важкий процес буде. Я вирішила, що це треба зробити, – поділилася Alyosha.
Артистка каже, що й гадки не має, який псевдонім їй обрати, а тому попросила прихильників допомогти та написати їй свої ідеї. Підписники вже запропонували співачці свої варіанти.
- Олена Тополя. У вас чудове власне ім’я та прізвище.
- Залишайтеся під Alyosha.
- Так, із псевдоніма Alyosha ви вже ніби виросли. Для мене ви вже другий рік тільки Олена Тополя.
- Олена Тополя – найкращий варіант. Хоч українською, хоч англійською.
- Vona – вона сильна, вона незламна, вона ніжна, вона віддана, вона Олена Тополя.
- Oleksa (Олекса).
- TopoLen’ka, – пишуть у коментарях шанувальники.
Чи вибере Alyosha щось із запропонованих варіантів, чи вигадає свій – подивимося.
Фото: Alyosha