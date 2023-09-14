Співачка Alyosha, яка також є дружиною лідера гурту Антитіла Тараса Тополі, заявила, що збирається змінити псевдонім.

За словами виконавиці, вона часто отримує від шанувальників повідомлення з порадами змінити сценічне ім’я. Зараз Alyosha задумалася про це всерйоз.

– Сиджу і думаю над тим, що багато фанатів, багато шанувальників моїх давно мені з любов’ю, ніжно і лагідно пишуть: А не хотіли б ви змінити свій псевдонім? Я думаю про це і думаю вже досить давно. Це досить важкий процес буде. Я вирішила, що це треба зробити, – поділилася Alyosha.

Артистка каже, що й гадки не має, який псевдонім їй обрати, а тому попросила прихильників допомогти та написати їй свої ідеї. Підписники вже запропонували співачці свої варіанти.

Зараз дивляться

Олена Тополя. У вас чудове власне ім’я та прізвище.

Залишайтеся під Alyosha.

Так, із псевдоніма Alyosha ви вже ніби виросли. Для мене ви вже другий рік тільки Олена Тополя.

Олена Тополя – найкращий варіант. Хоч українською, хоч англійською.

Vona – вона сильна, вона незламна, вона ніжна, вона віддана, вона Олена Тополя.

Oleksa (Олекса).

TopoLen’ka, – пишуть у коментарях шанувальники.

Чи вибере Alyosha щось із запропонованих варіантів, чи вигадає свій – подивимося.

Фото: Alyosha