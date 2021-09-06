Російська реп-виконавиця та блогер Інстасамка (справжнє ім’я – Дар’я Зотєєва) на концерті у Києві вигнала фаната із зали.

Вона прервала свій виступ і обматюкала глядача через те, що їй не сподобався його зовнішній вигляд.

– А можна охорону? У мене є одна людина, яка мені не подобається в залі. Можна його вивести на**й? Ти, в панамці білій у*****ній, забирайся на**й звідси. Іди або сам, або тебе за шкірку звідси викинуть, – сказала реп-виконавиця.

Публіка підтримала Інстасамку та почала кричати нецензурні слова на адресу хлопця. Після цього глядач розвернувся та почав виходити.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram дівчина прокоментувала цю ситуацію і зазначила, що не збирається пояснювати свій вчинок.

– Я не збираюся пояснювати, чому я це зробила, і я б ніколи не вигнала свого фаната просто так, – написала Інстасамка.

У соціальних мережах пишуть, що цей хлопець зовсім не був фанатом Інстасамки і навіть прийшов на концерт у футболці з написом “Інстасвалка”.

Проте більшість користувачів мережі впевнені, що таким чином Даша вирішила влаштувати черговий скандал заради хайпу.

Варто зауважити, що Інстасамка не вперше потрапляє у скандальні ситуації. Наприклад, у лютому 2021 року вона обматюкала і вигнала з квартири двох візажисток.

Блогер викинула речі дівчат у під’їзд, а потім перед камерою спалила гроші, які повинна була заплатити візажистам за їхню працю.

А у 2019 році артистка розіграла пограбування своєї квартири. Вона записала відео, в якому розповіла, що злодії вкрали у неї 4 млн руб та цінну техніку.

Але згодом колишній менеджер Інстасамки Микита Лола викрив дівчину і зізнався, що сам допомагав їй ініціювати пограбування заради популярності і підписників.

У центрі ще одного скандалу зірка опинилася у лютому 2021 року. Інстасамка повідомила, що невідомий перехожий повністю облив її зеленкою.

Але попри сльози та скарги Даші, більшість підписників впевнені, що цей інцидент є постановою заради привернення уваги.

Фото: Інстасамка