Продюсер і виконавець Геннадій Вітер висловився про співака Олега Винника, який з початком війни втік до Німеччини. Він вважав його близьким другом, проте зараз повністю розчарувався в ньому.

Геннадій Вітер сказав, що думає з приводу Олега Винника

За словами Геннадія, Винник став для нього величезним і єдиним розчаруванням. Каже, вважав його близькою людиною, але після повномасштабного вторгнення все змінилося – Олег просто зник.

– Через моїх друзів він передав, що: – Гена мені навіть не телефонує. По-перше, у мене немає його нового номера телефону, по-друге, я намагався списатися з людиною, з якою він живе – з Таєю, – поділився Вітер.

Продюсер розповів, що писав повідомлення Таюне, однак та відповіла на нього аж через сім місяців, але у відповідь він не став нічого писати.

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– Олег, на жаль, виявився слабкою людиною, яка не змогла підтримати своїх друзів, – наголосив він.

До слова, багато колег Олега зізнавалися, що розчарувалися в ньому. Нещодавно про Винника висловилася Ольга Цибульська. Співачка сказала, що не виключає повернення втікача в Україну. Ба більше, він зможе придумати історію, яка реабілітує його в очах навіть ображених прихильниць.

Фото: Геннадій Вітер