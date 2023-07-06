Співачка Христина Соловій розповіла, як пережила ракетний удар по Львову 6 липня. У будинку зірки вибиті вікна через черговий терористичний акт із боку Росії.
Про це зірка розповіла у Twitter.
– З вибитими вікнами, але жива і здорова, сподіваюся, ви теж, – коротко описала ситуацію артистка.
з вибитими вікнами але жива здорова, сподіваюсь ви теж
— Христина Соловій (@soloviyka) July 6, 2023
За годину до цього Христина запитала, як почуваються жителі Львова, та закликала місцевих не ігнорувати тривогу, залишаючись і далі в укритті.
Користувачі мережі відповіли Соловій, а деякі навіть поцікавилися здоров’ям Жадана, з яким співачці приписують роман:
- Із Сергієм усе гаразд?
- Пощастило трохи більше, вікна цілі, я ціла, нервова система не дуже, але це таке;
- Слава Богу, що Ви жива і здорова, не постраждали!
- Сергій Вікторович як?
- Якщо потрібна допомога – поміняю вікна за один день.
Нагадаємо, що Соловій і Жадан активно підтримують чутки про роман. На концерті у Львові вони ніжно обіймалися і трималися за руки просто на сцені. Користувачі мережі вже встигли обговорити таку поведінку потенційної пари.