Хореограф Влад Яма показав свої знімки з відпочинку і поміркував, як змінився за період повномасштабної війни. Артист нарвався на хейт через фото, які зробив у січні 2022 року.

Так, на знімку Влад красується в одному з готелів мексиканського міста Тулум. На ньому – футболка без рукавів, шорти і капелюх. Під фото Яма також заявив, що сильно змінився за період війни.

– Крутив галерею телефона і вкотре переконався, наскільки все змінилося з 24 лютого. І це не про геолокацію. Настрій, енергія, спілкування, плани, посмішка, погляд… Але вірю, що добро переможе. А зараз – новий стан, плани і думки, – заявив хореограф.

Далеко не всі користувачі мережі позитивно відреагували на такі фото і слова зірки – дехто вирішив, що це виглядає як виправдання самого себе:

Виглядає як виправдовування самого себе.

Владе, ви давно були в Запоріжжі?

А що змінилося? Менше проєктів стало? Так і після перемоги в тебе їх не буде.

Головне після перемоги не дати вам, сси***ам, повернутися.

Нагадаємо, що нещодавно Яма розповів, чи не соромно йому відсиджуватися за кордоном під час війни. Артист заявив, що в цьому питанні прислухатиметься до думки військових. Проте дати конкретну відповідь він не наважився.