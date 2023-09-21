Співачка Настя Каменських у Міжнародний день миру засудила агресора, що знову влаштував масований обстріл України.

– Після чергового ракетного обстрілу цивільні та житлові будинки зазнали важких пошкоджень, а найцінніше – життя, які щодня нахабно крадуть у наших людей і які щодня перебувають під загрозою, – зазначила артистка.

Свій пост Настя Каменських проілюструвала фото на темному тлі, з яким контрастує біла сукня співачки, та підкреслила силу, єдність і рішучість українців.

– Наша віра в мир і право на гідне життя залишаються незламними. Сьогодні я хочу нагадати всім нам, як важливо бути обʼєднаними, щоби разом протистояти злу, яке прийшло на нашу землю, – звернулася до шанувальників Каменських.

Уночі 21 вересня Росія випустила по Україні 43 ракети. Це змусило українців сховатися в укриттях. Деякі зірки показали в соцмережах, як перечікували атаку.