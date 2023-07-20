Співак Віталій Козловський склав військову присягу. Відповідним відео артист поділився у своєму Instagram.
У кадрі Віталій постав разом зі своїми побратимами на полігоні. Їх по одному викликав до себе командир, перед яким вони обіцяли ніколи не зрадити Україну.
– Присягаюся ніколи не зраджувати український народ, – написав Козловський під відео.
Також захисників благословив і окропив святою водою священик.
Підписники побажали Віталію та його побратимам удачі.
- Пишаюся тобою. Сльози гордості на очах.
- Пишаємося. Нехай Бог береже вас усіх.
- Віталій, ти молодець. Пишаюся тобою. Нехай Господь оберігає тебе і твоїх побратимів. Ми молимося за вас і за нашу Україну щодня. Бережи себе!
- У мене просто сироти по шкірі. Пишаюся! Нехай там зверху тебе оберігають.
- Пишаємося. Молимося за вас, хлопці. Слава Україні, слава ЗСУ, – пишуть у коментарях користувачі мережі.
Раніше Віталій Козловський розповідав, що хоче встигнути зробити до присяги. Він планував зібратися й доекіпіруватися, записати на студії пісню, а також відвідати весілля друзів і привезти для своєї бригади тепловізор.