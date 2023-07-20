Співак Віталій Козловський склав військову присягу. Відповідним відео артист поділився у своєму Instagram.

У кадрі Віталій постав разом зі своїми побратимами на полігоні. Їх по одному викликав до себе командир, перед яким вони обіцяли ніколи не зрадити Україну.

– Присягаюся ніколи не зраджувати український народ, – написав Козловський під відео.

Також захисників благословив і окропив святою водою священик.

Підписники побажали Віталію та його побратимам удачі.

Пишаюся тобою. Сльози гордості на очах.

Пишаємося. Нехай Бог береже вас усіх.

Віталій, ти молодець. Пишаюся тобою. Нехай Господь оберігає тебе і твоїх побратимів. Ми молимося за вас і за нашу Україну щодня. Бережи себе!

У мене просто сироти по шкірі. Пишаюся! Нехай там зверху тебе оберігають.

Пишаємося. Молимося за вас, хлопці. Слава Україні, слава ЗСУ, – пишуть у коментарях користувачі мережі.

Раніше Віталій Козловський розповідав, що хоче встигнути зробити до присяги. Він планував зібратися й доекіпіруватися, записати на студії пісню, а також відвідати весілля друзів і привезти для своєї бригади тепловізор.