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Віталій Козловський склав військову присягу

20 Липня 2023, 12:47
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Козловський
Джерело: Віталій Козловський

Співак Віталій Козловський склав військову присягу. Відповідним відео артист поділився у своєму Instagram.

У кадрі Віталій постав разом зі своїми побратимами на полігоні. Їх по одному викликав до себе командир, перед яким вони обіцяли ніколи не зрадити Україну.

– Присягаюся ніколи не зраджувати український народ, – написав Козловський під відео.

Також захисників благословив і окропив святою водою священик.

Підписники побажали Віталію та його побратимам удачі.

  • Пишаюся тобою. Сльози гордості на очах.
  • Пишаємося. Нехай Бог береже вас усіх.
  • Віталій, ти молодець. Пишаюся тобою. Нехай Господь оберігає тебе і твоїх побратимів. Ми молимося за вас і за нашу Україну щодня. Бережи себе!
  • У мене просто сироти по шкірі. Пишаюся! Нехай там зверху тебе оберігають.
  • Пишаємося. Молимося за вас, хлопці. Слава Україні, слава ЗСУ, – пишуть у коментарях користувачі мережі.

Раніше Віталій Козловський розповідав, що хоче встигнути зробити до присяги. Він планував зібратися й доекіпіруватися, записати на студії пісню, а також відвідати весілля друзів і привезти для своєї бригади тепловізор.

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