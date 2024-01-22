Лідер гурту Машина времени Андрій Макаревич послав російських пропагандистів, які продовжують обговорювати його, незважаючи на те, що артист виїхав із РФ два роки тому.

Андрій Макаревич послав пропагандистів РФ

У Facebook Андрій Макаревич висловив обурення. Каже, з країни-агресора давно виїхав до Ізраїлю, все, що з нею пов’язано – його не цікавить, повертатися теж не збирається, проте пропагандисти не дають йому спокою.

– Ось дивно. Виїхав із Росії майже два роки тому. Уже дуже давно нічого ні про Росію, ні про її громадян не пишу (нецікаво), про повернення не заїкався і не збираюся, і взагалі зайнятий своїм життям і своїми справами. Але ні – дня не минає, щоб не летіло в мій бік – то я голодую, то знову когось образив, то попросився назад, то раптом помер. Від**іться вже, справді, – написав Макаревич.

До слова, Макаревич дійсно часто потрапляє під роздачу російських пропагандистів, які ніяк не можуть змиритися з його антиросійською позицією.

Зараз дивляться

Нещодавно Макаревич сказав, чому не зможе жити в Росії. Музикант наголосив, що багато росіян вже змирилися з диктатурою Кремля, однак для нього це немислимо.

Фото: Андрій Макаревич