Війна кардинально змінила життя всіх українців. Це справжнє випробування, яке ставить під загрозу не лише життя кожної людини, а й цілих родин. Деякі стосунки так і не змогли подолати труднощі ситуацій з тих чи інших причин. Це трапляється навіть з українськими зірками.

Пари, які не витримали війну – читайте далі в матеріалі.

Дантес і Дорофєєва

Зіркова пара заявила про розлучення в березні – тоді Володимир і Надя заявили, що роблять це за обопільною згодою. Через деякий час співачку побачили в обіймах із другом Дантеса – ресторатором Кацуріним. Автор Дівчинки Олі також не пас задніх і закрутив роман із колишньою дружиною Михайла – Дашею Кацуріною. До речі, Надя та Міша одружилися в середині липня 2023 року.

Антон Савлепов та Ірина Горбачова

Соліст Quest Pistols продовжив тенденцію – про це стало відомо у квітні 2023 року. Як виявилося, під час війни Ірина продовжувала жити в Росії, а Антон робив усе, щоб допомогти ЗСУ. Цієї весни артист заявив, що вже пів року не підтримував із нею контакт.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін

Відомі блогери здивували своїм рішенням розлучитися фанатів ще в січні 2023 року – тоді знаменитості заявили, що перенаситилися одне одним і тепер мають не так багато спільного. Офіційно розлучення закінчилося в червні, та в них залишилися нейтральні батьківські стосунки на тлі спільної дитини.

Оксана Білозір і Роман Недзельський

Про рішення співачки стало відомо у квітні 2023 року. Роман дізнався про розлучення через повістку до суду, але він так і не зміг з’явитися, оскільки захищає країну зі зброєю в руках. Разом пара прожила майже 33 роки. Недзельський заявляє, що таке часто трапляється в лавах армії.

Володимир Остапчук і Христина Горняк

Про розлучення стало відомо в жовтні 2023 року – після двох років шлюбу пара вирішила розійтися. Їхнє весілля відбулося 2020-го. Утім, тепер ведучий закрутив новий роман – його новою обраницею стала журналістка Катя Полтавська, з нею артист уже щосили обговорює ремонт у будинку, який належить йому та його колишній дружині.