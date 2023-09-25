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Валерія Гузема стала мамою вдруге: як назвали дівчинку

25 Вересня 2023, 13:21
Валентина Чорна редакторка стрічки
Валерія Гузема

Українська дизайнерка і засновниця ювелірного бренду Валерія Гузема народила другу дитину.

Радісною новиною вона поділилася на особистій сторінці в Instagram. Гузема оприлюднила фото, на якому показала потилицю і вушко новонародженої дівчинки.

Дизайнерка стала мамою вдруге 17 вересня, дочку назвали Селін.

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– Зроблено в любові і для любові, – лаконічно підписала допис Гузема.

Валерія Гузема одружена з льотчиком-ектремалом і чемпіоном з авіаспорту Тимуром Фаткуліним.

У липні 2021 року в пари народився син, якого назвали на честь батька.

Раніше в одному з інтерв’ю Валерія зізналася, що подружжя мріє про невелику різницю у віці між двома дітьми.

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Фото: Валерія Гузема

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Валерія Гузема новонароджені
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