Комік Максим Галкін змінив громадянство. Про це він розповів у своєму Instagram, звернувшись до фанатів.

Так, своїм шанувальникам артист зізнався, що є громадянином Європейського Союзу і може жити в будь-якій із 27 країн ЄС разом зі своєю сім’єю. Утім, його близькі обрали для себе новий дім в Ізраїлі.

– Тут спокійно, і ми з Аллою почуваємося тут своїми, не чужими, – говорить Галкін.

Щоправда, досі невідомо, як йдуть справи з громадянством РФ. Комік не став вдаватися в подробиці – не виключено, що артист від нього не відмовився і має подвійне громадянство.

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Найімовірніше, громадянство РФ нікуди не ділося – щоб його фанати з Росії могли читати його повідомлення і публікації, він підписує себе як іноагент, як цього вимагають закони країни-терориста.

Нагадаємо, що в травні 2023 року Галкін вимагав зняти з нього статус іноагента в РФ. Вимогу він подав до російського суду – це не перший артист, який хоче, щоб його виключили з цього списку. Примітно, що раніше він радів статусу іноагента, але тепер передумав.