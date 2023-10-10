Співачка Анна Трінчер та її чоловік Олександр Волошин виконали обіцянку, що її вони давали свої підписникам, і показали який вигляд має їхнє родинне гніздечко всередині.

У будинку є два поверхи, велика гардеробна, простора зала з панорамними вікнами та каміном, кілька туалетів та ванних кімнат, тераса, подвірʼя з футбольним полем та всяким господарським крамом.

– Чому я захотіла саме тут жити, бо сам будинок має дуже сучасний вигляд, – поділилася Анна Трінчер.

Олександр Волошин показав кімнату для власного відпочинку – зі зручним кріслом, компʼютером для відеоігр та постерами спортивних кумірів. Окрему увагу забрав на себе кіт Усик. Господарі зізналися, що через нього їм вже чотири рази доводилося викликати хімчистку дивана.

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Протягом відео Анна та Олександр неодноразово звертають увагу на безлад в будинку. В коментарях їм за це дісталося. Та й загалом деякі підписники від рум-туру виявилися не в захваті. Хтось переймається відсутністю опалення на другому поверсі, хтось взагалі вважає такі екскурсії зараз недоречними.

Під час війни як раз саме час похизуватись! Супер.

Не відчувається родинного затишку. Може я чогось не розумію, але навіщо такий великий дім, коли вас двоє і то завжди їздите хто куди.

Все дорого-багато, а в хаті срач.

Будинок класний! Але як без опалення зимою на другому поверсі?

Утім, серед шанувальників пари чимало й тих, кому виявився до вподоби і просторий дім, і сама екскурсія, і, звісно, домашній улюбленець.