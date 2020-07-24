Відпочинок в Україні 2020 року може стати найоптимальнішим варіантом в умовах пандемії.

Але, куди поїхати відпочивати в Україні? На це запитання відповів лідер гурту Без Обмежень Сергій Танчинець.

Співак виділив топ-3 місця в Україні, куди сам регулярно їздить і тому рекомендує такий відпочинок.

Буковель

У гірськолижний курорт Буковель Сергій радить їхати взимку. Це хороший варіант.

Тут безпечні траси і їх багато. До того ж, вони різняться за складністю, тому новачку буде тут комфортно навчатися.

Однак треба бути готовим до доволі високих цін, порівняно з іншими курортами.

– Мені дуже подобається Буковель як зимовий відпочинок, – зазначає Сергій.

Однак у Буковель можна їхати у будь-яку пору року, а особливо влітку. Погода прекрасна, ціни трохи нижчі, ніж взимку, а підйомники так само працюють.

Тут можна спокійно гуляти і насолоджуватися свіжим гірським повітрям.

Закарпаття

Сергій сам родом із Закарпаття, тому для нього це особливе місце, наповнено любов’ю до рідної землі.

– Для мене, найкрутіше місце для відпочинку в Україні – Закарпатська область.

Найбільше співаку подобається приїжджати сюди, аби походити Карпатськими лісами, позбирати гриби і помилуватися навколишніми красотами.

А милуватися є чому. Приїхавши на Закарпаття, ви можете зупинитися у затишному готелі, знайти місцевих, які здають невеликі хатинки чи спробувати заночувати у наметі.

Тут спокійно можна мандрувати селами, оглядаючи нові локації, або залишитися на одному місці та просто відпочити від зайвих думок.

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Чорне море

Ще одне улюблене місце співака, де він любить проводити відпочинок в Україні, – Чорне море, зокрема, Одеса.

– Раніше ми їздили відпочивати на мис Фіолент під Севастополь – там надзвичайно гарно. Однак зараз ми цього робити не можемо, хоча я впевнений, що рано чи пізно ми зможемо їздити у свій український Крим.

Відпочинок на море – це хороша нагода провести літню відпустку разом з дітьми або ж влаштувати романтичні вихідні.

Зараз, коли наплив туристів трохи спав, можна знайти житло на будь-який смак за доступною вам ціною.

До того ж, подорожувати Одеською областю просто, адже є багато міжміського транспорту.

До слова, ми також складали свої підбірку, куди поїхати влітку в Україні. Тут знайдуться варіанти відпочинку і для прихильників гір, і для шанувальників моря.