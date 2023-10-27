Телеведуча Катя Осадча у День української писемності та мови згадала про свій шлях до рідної мови. Знаменитість жалкує, що не говорила нею з самого дитинства.

– В моїй київській школі українська також була не одразу, серед моїх однолітків у школі, дворі ніхто не розмовляв мовою своєї країни. В школі якось непомітно все навчання перейшло на українську, але діти між собою на перервах все одно розмовляли російською, – поділилася спогадами Осадча в Instagram.

У 2003 році Катя Осадча прийшла працювати на телебачення, за два роки мала власну програму Світське життя, яку від початку стала вести українською. Самій ведучій перехід дався легко, чого вона не може сказати про героїв своєї передачі.

– Ми почали вмовляти героїв давати інтерв’ю українською, обіцяли допомагати підбирати слова і вирізати помилки, хтось погоджувався, хтось категорично не бажав переходити на українську, бо, наприклад, “погано звучав” українською, – розповіла Катерина.

Осадча зазначила, що лише з повномасштабним вторгненням багато хто врешті усвідомив, що українська мова є не просто нашою ідентичністю, а й тим, що відрізняє нас від ворога. Телеведучу дуже тішить, що в Києві тепер зрідка чує російську, а всі герої програм співають і розмовляють українською.

Зараз дивляться

Цього року Україна вперше відзначає День української писемності та мови 27 жовтня. Раніше це свято припадало на 9 листопада, проте, через перехід Православної церкви України на новий календар дата змінилася. У цей день також вшановується памʼять Нестора-Літописця — послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія.

У цей день українці по всьому світу пишуть радіодиктант національної єдності.

Фото: Катя Осадча