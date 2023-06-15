Американська актриса Шеннен Догерті перенесла операцію з видалення пухлини в мозку. Зірка вже багато років бореться з раком четвертої стадії і тепер поділилася важливим кроком у своєму житті.

У своєму Іnstagram Шеннен розповіла, що операція пройшла ще 16 січня – зірка боялася цього кроку і переживала про наслідки. Актриса могла померти, якби все пройшло не за планом.

– 16 січня, хірургічне відділення. Хочуть видалити пухлину в мозку і зробити біопсію. Я намагаюся бути хороброю, але страх сильний – боюся залишити маму і того, як вона це переживе. Я хвилювалася, що вийду після операції вже не я. Ось як може виглядати рак, – зізналася Догерті.

Уперше про небезпечну хворобу акторки стало відомо ще 2015 року. Усі ці 8 років зірка серіалу Усі жінки — відьми бореться за своє життя. У 2016 році вона пройшла мастектомію, хіміотерапію та радіотерапію. Хвороба зникла до 2020 року.

Нещодавно Догерті заявила про метастази, які утворилися в мозку. Про це вона дізналася 5 січня і поділилася знімком. Артистка також заявила, що їй дуже страшно.