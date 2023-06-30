Співак Олег Винник уперше підтвердив, що одружений з Таїсією Сватко (Таюне) і виховує з нею сина.

– Це та, про яку я співаю пісні. Її звуть Тая. Це дуже красиве ім’я. Мама називала її Таюне, – зізнався Олег в інтерв’ю КРП.

Також артист вперше відкрито розповів про сина, проте вирішив не розкривати особистість хлопця, щоб його не діставали журналісти. Особисте життя Винник хоче залишати при собі.

– Син у мене не маленький – просуне руку і засуне камеру в одне місце, а потім подзвонить поліцаям. І я щодня молюся, щоб моїх близьких не шантажували за мене і мої вчинки, – каже Винник.

Артист зізнався, що син має гарне почуття гумору і вже навчає свого батька.

– Він у мене дуже гуморний, не знав я, що він таким буде. Стібається наді мною, – додає співак.

Про стосунки Олега Винника з Таюне журналісти писали давно. Проте сам співак намагався зберігати на сцені образ холостяка. Таїсія Сватко довгий час була бек-вокалісткою Винника, а потім вирішила почати сольну кар’єру.

За інформацією журналістів, Винник і Сватко одружені ще зі студентських часів і виховують сина Юліана.

Нагадаємо, що раніше Олег Винник розповів, коли виїхав з України після повномасштабного вторгнення Росії. Співак зізнався, що зробив це вже після початку повноцінної війни — 26 лютого — в тоді “вивіз дуже багато людей із собою”.