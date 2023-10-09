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Секрет залишається: Брежнєва вперше прокоментувала розлучення з Меладзе

9 Жовтня 2023, 19:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Брежнєва
Джерело: Віра Брежнєва

Співачка Віра Брежнєва вперше прокоментувала розлучення з Костянтином Меладзе. Після офіційної заяви про розлуку навколо співачки з’явилося безліч здогадок – Віра на них вирішила відповісти.

– У мережі поширюється багато здогадок про наше розставання з Костянтином. Ми б хотіли залишити за собою право це не коментувати. З повагою один до одного просимо поважати наше рішення, – коротко заявила співачка.

Нагадаємо, що на початку жовтня Брежнєва зізналася про розставання, представляючи свій перший україномовний альбом. Користувачі мережі вирішили її підтримати в цьому, а також оцінили її збірку пісень.

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Втім, для деяких фанатів новина не стала несподіванкою. Брежнєва підігрівала чутки про розлучення ще восени 2022 року. Тоді артистка не називала Костянтина своїм чоловіком, а на запитання користувачів не відповідала.

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Також минулої осені російські ЗМІ заявляли, що Брежнєва продовжує заробляти в РФ. Артистка нібито має нерухомість у Москві, яка приносить їй прибуток. Також повідомлялося про бізнес у Пітері – там у Віри є брендовий магазин одягу.

Джерело
ЖВЛ
Теги
Віра Брежнєва
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