У родині акторки Римми Зюбіної сталося горе. Вона повідомила про смерть найріднішої людини.

Римма Зюбіна розповіла про смерть мами

Сумну новину Римма повідомила у Facebook. Акторка розповіла, що її мами Віри не стало 3 лютого, а ще 2-го вони святкували її 85-річчя.

– За все життя я не зустрічала скромнішої людини. Моя мама ніколи нічого не просила, не вимагала, вона просто щедро дарувала добро. У нашому домі гість – це було щастя, ніколи без подарунків ніхто не виходив від мами. Мама носила ім’я – Віра. І вона була моєю вірою, за часів моїх поневірянь і зневіри, – розповіла Зюбіна.

Акторка сказала, що в грудні 2023 року у квартирі мами, яка мешкала в Ужгороді, сталася пожежа. Вона могла б загинути разом із племінником Римми, але їм вдалося врятуватися. Зюбіна вважає, що цей стрес забрав останні її життєві сили.

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Остання їхня розмова відбулася, коли мама була в лікарні. Зюбіна почула в її голосі зневіру і вирішила її підтримати, сказавши, що вона доживе до ста років.

Востаннє маму акторки бачили її подруги. Тоді вони зробили для Римми фото, а мама відмовила її їхати в Ужгород. Уже за кілька годин Римма дізналася про смерть рідної людини.

– Усе життя я чула від неї: Я так прошу в Бога легкої смерті. Потім на мить замовкала і додавала, що на таку смерть треба заслужити. Матусю, ти це заслужила… Колись я написала тут у Facebook, у будь-якій незрозумілій ситуації – поїдь до мами. Я приїхала, матусю, – написала Зюбіна.

Фото: Римма Зюбіна