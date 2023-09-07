Голлівудський актор Шон Пенн та українська акторка Ольга Коротяєва привернули увагу фотографів на столичному Саміті перших леді та джентльменів. Вони слухали виступи гостей заходу, міцно тримаючись за руки. Цей момент є на світлині, що її опублікував сайт Офісу президента.

Саміт Шон Пенн відвідав, зокрема, як спікер. Він дуже добре обізнаний із ситуацією в Україні. Адже за тиждень до повномасштабного вторгнення російських військ прибув до нашої держави, щоби знімати фільм про бойові дії на Донбасі. Премʼєра стрічки під назвою Суперсила запланована на 18 вересня.

Про роман голлівудської знаменитості з українкою шанувальники дізналися наприкінці цієї весни. Закоханих у японському ресторані в Малібу підловили папараці. Про Ольгу Коротяєву відомо, що акторці театру та кіно 46 років. Вона родом з Черкас, була телеведучою на українському телеканалі, знімалася у фільмах Вибух і Банківський квартал, грала на французькій сцені.

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Шону Пенну 63 роки. Він був одружений із Мадонною, а також зіркою серіалу Картковий будинок Робін Райт та австралійською акторкою Лейлою Джордж, з якою розлучився у квітні минулого року.