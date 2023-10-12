Зірка Голівуду Гʼю Джекман сьогодні святкує народини. Йому виповнилося 55 років. Своїх шанувальників у цей день актор потішив архівним фото.

– Здається, тут мені 17. Я був помічником асистента футбольної команди, – пригадав Джекман.

У коментарях фанати буквально засипали улюбленого актора привітаннями, компліментами та жартами.

Такий красунчик в юності був, а зараз ще гарніший!

Нехай ваш день буде таким же дивовижним, як і ви сам! Бажаємо чудового дня народження та всіляких гараздів, щастя та здоров’я!

З днем народження, Г’ю! Сподіваюся, ти будеш увесь день балувати себе! Схоже, ти був дуже відданим помічником асистента!

Щасливого дня народження! Схоже, на цьому фото ти тренуєш свій майбутній образ Росомахи!

Час, коли він ще не мав кігтів!

Нагадаємо нещодавно, Г’ю Джекман та його дружина Деборра-Лі Фернесс потрапили в центр уваги ЗМІ через заяву про розлучення після 27 років шлюбу.