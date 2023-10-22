Співак Артем Пивоваров звернувся до своїх хейтерів. Він закликав їх не знецінювати чужі зусилля та менше засуджувати інших, а більше допомагати українській армії.

Приводом для критики став концерт у Вінниці. Артем Пивоваров дізнався, що у залі є військовий Віталій Верес, якого тяжко поранило в бою у Бахмуті. Внаслідок цього захисник втратив зір. Виконавець на знак подяки заявив, що вхід на усі його концерти для військового відтепер безкоштовний.

– Після цього я отримав купу хейту, погроз з приводу того, що я хайпую на війні, на військових, і що це все – постановки, – розповів артист у відео.

Він запевнив, що це не завадить йому надалі допомагатии ЗСУ. Адже люди, яких він підтримує, у його щирості не сумніваються.

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– Диванним експертам скажу ось що: замість того, щоб поливати брудом інших, підніміть свої ср*ки та зробіть щось корисне для країни Віталій Верес – герой, що втратив зір на цій клятій війні. Завдяки таким, як він, ви маєте можливість прокидатися щодня! Перейдіть за посиланням, скиньте будь-яку суму і подякуйте герою в такий спосіб! – емоційно зазначив Пивоваров.

У відео співак показав техніку, що відправив на фронт за кошти з благодійних концертів. Віталій Верес зазначив, що вже збирається на вступ улюбленого виконавця у Києві.