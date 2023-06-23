Блогерка Даша Квіткова подряпала чуже авто, оскільки сильно поспішала. За її словами, машина чоловіка стояла не на паркувальному місці, а на тому, де вона звикла “вирулювати”.

Спершу в Instagram-stories Даша пожартувала, що завела нові знайомства і показала контакт, підписаний як – Андрій подряпала машину. Після блогерка розповіла, що протягнула його бус і залишила свій номер для покривання збитків.

– Я поспішала і виїжджала з парковки, але перед виїздом час від часу стоїть машина (не на паркувальному місці, а зайцем). Я звикла там вирулювати, а тут хотіла швидше і розуміючи, що не проїду, вирішила все ж таки спробувати… Вийшла, оцінила ситуацію, припаркувалася і пішла шукати листок із ручкою, – розповіла Квіткова.

Каже, за кілька годин її набрав власник авто, попросивши не нервувати. Сказав, що все добре, і щоб вона завезла його машину на переклеювання плівки.

Також Квіткова зазначила, що винесла з цього урок – не варто поспішати, потрібно трохи сповільнитися, інакше це зробить саме життя.