Ведуча Леся Нікітюк висміяла хейтерів і покрасувалася біля чорної конячки. Так, за допомогою імпровізованого жарту вона заявила, що їй часто пишуть негативні повідомлення люди, які вважають, що знають краще за неї, як бути та що робити.

– Зібрав якось у пеклі головний чорт людей із прихованими профілями Instagram і питає: Хто що зробив? Нігті_Львів_офішел каже: Я написав одній ведучій Нового каналу, що вона страшна і в неї губи наколоті, – почала свою думку Нікітюк. – Нижня білизна_XXL каже: Я написала одній співачці, що в неї донька товста… і вона співати не вміє. Касабланка_911 каже: А я написала одному волонтеру, що він брехло і щоб займався тим, чим він займався до війни, і не ліз у політику. Чорт подумав і каже: Та побійтеся Бога, перехрестився і пішов! – поділилася думкою Нікітюк.

На додаток до анекдоту Нікітюк також показала знімки, де позує з темною конячкою. Та й сама ведуча одягнена в чорний одяг.

На публікацію відреагував і Сергій Притула – він пожартував, що на фото три кінські сили. Нікітюк не розгубилася і заявила, що це стільки потужності тільки в її тілі.

Користувачі мережі оцінили жарт, який актуальний у наш час:

Як красиво послала хейтерів без матів.

То тільки як “ноготочки” – тоді мають власну думку.

Молодчинка. З іронією і без образ рознесла всіх. Так і треба.

От же вмієте так тонко й уміло сказати. Є чому повчитися.

Раніше Леся Нікітюк розповіла про свої комплекси. Артистка сказала, що колись була невпевненою в собі через довгі та худі ноги.