У Росії продовжують поширювати інформацію про нібито приїзд голлівудського актора Джонні Деппа до країни-агресора.

Представники російського гурту Яморе, які раніше заявили, що зірка запише з ними трек, розкрили дату його візиту.

– Минулого тижня був відеодзвінок із командою Джонні Деппа. Дата, коли планується приїзд, – 10 листопада, запис треку – 12 листопада і в наступні вихідні, – заявили в колективі.

З якою метою росЗМІ поширюють цю інформацію – невідомо, адже раніше у Джонні Деппа відхрестилися від поїздки до РФ. Директор його кінокомпанії Стівен Дойтерс заявив, що жодних візитів до країни-агресора не буде.

Ба більше, раніше також була інформація про те, що Джонні Депп звернувся до росіян перед прем’єрою фільму Жанна Дюбаррі з його участю. Однак відео було знято не для них, а для глобального релізу стрічки.