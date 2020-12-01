У нічному клубі Атланти (США) популярний американський репер Lil Wayne влаштував пишну вечірку з нагоди дня народження його дочки Регіни Картер.

Більшість гостей не були у масках і не дистанціювалися.

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Тематична вечірка з нагоди дня народження Картер пройшла в Republic Lounge.

На вечірці випустив сам Lil Wayne, Juvenile і 2 Chainz.

У мерії міста зазначили, що, попри зростання інфікованих Covid-19, згідно із законами, бари і ресторани можуть працювати.

Коронавірус в США

У США за станом на 1 грудня з початку пандемії зафіксували 13,6 млн випадків Covid-19. 268 тис. пацієнтів померли від ускладнень, якої викликав вірус.

Кожен день у США фіксують понад 100 тис. випадків коронавірусу.