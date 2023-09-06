Французький режисер, лауреат премії Оскар Мішель Азанавічус приїхав до Києва. Це його третій візит в Україну за 10 місяців.

Новина про приїзд кінорежисера з’явилася в Instagram фандрейзингової платформи United24, амбасадором якої він є. Його напрямок – Відбудова України.

Точна мета візиту невідома, проте попереду на Азанавічуса чекають насичені дні та багато роботи заради України.

Ще в грудні 2022 року режисер ініціював благодійний аукціон на підтримку нашої країни, після якого передав €125 тис. на відновлення лікарні в Ізюмі.

У лютому 2023-го він особисто відвідав Україну. Тоді Азанавічус побував у Бучі та Ірпені, після чого поділився своїми враженнями, назвавши поїздку емоційно важкою.

Фото: United24