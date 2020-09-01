Сергій В’язовський помер від тривалої хвороби на 48 році життя. Відомий музикант, екс-соліст гурту Фрістайл у 2015 році пережив коронарну смерть після чого п’ять років провів у вегетативному стані.

– На 48-му році життя покинув цей світ талановитий музикант, люблячий батько двох дочок, прекрасний син, брат, друг і чоловік, Сергій В’язовський. У 2015 році у Сергія трапилася раптова коронарна смерть. Через півгодини його все ж реанімували, але майже всі клітини мозку були зруйновані. П’ять років Сергій провів у клініці, у вегетативному стані, перебуваючи між небом і землею, – зазначають близькі артиста.

Артист помер у німецькій клініці в Пассау. На похоронах будуть присутні тільки найближчі люди.

Смерть Ніни Кірсо

30 квітня 2020 року померла солістка групи Фрістайл Ніна Кірсо. Співачка пішла з життя у віці 56 років. Про смерть знаменитості повідомили її родичі.

Ще у 2018 року у Ніни Кірсо стався інсульт. На той час вона була сама вдома. Співачку без свідомості знайшли друзі. 2 червня 2018 року їй зробили операцію, але привести зірку до тями не вдалося. Кірсо до самої смерті перебувала у комі.

Джерело: Kristallin