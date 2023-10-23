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Побачимося в пеклі: Брітні Спірс зробила незвичайне послання для своїх фанатів

23 Жовтня 2023, 09:47
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Брітні Спірс
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Брітні Спірс звернулася до фанатів з незвичайним посланням. Зірка знову повернулася в Instagram після чергового видалення на тлі швидкого виходу її мемуарів Жінка в мені.

Так, співачка опублікувала знімок із тортом у формі серця, на якому написано “побачимося в Пеклі”. На десерті також запалено 10 свічок. Цілком можливо, що це архівний знімок, яким Спірс захотіла поділитися. Не виключено й те, що це пов’язано з виходом мемуарів, у яких вона може написати сенсаційну інформацію про одного з близьких.

Брітні закрила коментарі до своїх публікацій, тож шанувальникам залишається тільки здогадуватися, що це означає.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що раніше зірка вже коментувала вихід своїх мемуарів. Брітні заявила, що нікого не хотіла образити інформацією з книги, адже більшість роботи була написана 20 років тому, а тепер життя зірки починається з чистого аркуша.

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У мемуарах Брітні розповіла, чому поголилася налисо 2007 року і накинулася на фотографа. Як виявилося, тоді вона була вбита горем через смерть її тітки, а також боротьбою за опікунство двох дітей, яких вона ділила з колишнім чоловіком.

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