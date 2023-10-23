Американська співачка Брітні Спірс звернулася до фанатів з незвичайним посланням. Зірка знову повернулася в Instagram після чергового видалення на тлі швидкого виходу її мемуарів Жінка в мені.

Так, співачка опублікувала знімок із тортом у формі серця, на якому написано “побачимося в Пеклі”. На десерті також запалено 10 свічок. Цілком можливо, що це архівний знімок, яким Спірс захотіла поділитися. Не виключено й те, що це пов’язано з виходом мемуарів, у яких вона може написати сенсаційну інформацію про одного з близьких.

Брітні закрила коментарі до своїх публікацій, тож шанувальникам залишається тільки здогадуватися, що це означає.

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Нагадаємо, що раніше зірка вже коментувала вихід своїх мемуарів. Брітні заявила, що нікого не хотіла образити інформацією з книги, адже більшість роботи була написана 20 років тому, а тепер життя зірки починається з чистого аркуша.

У мемуарах Брітні розповіла, чому поголилася налисо 2007 року і накинулася на фотографа. Як виявилося, тоді вона була вбита горем через смерть її тітки, а також боротьбою за опікунство двох дітей, яких вона ділила з колишнім чоловіком.