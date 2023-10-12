Кім Кардаш’ян заступилася за Ізраїль на тлі війни й атаки ХАМАС. Модель і бізнеследі закликала до співчуття невинним жертвам у своєму Instagram.

– Послання моїм єврейським друзям і родині. Я люблю вас. Я підтримую вас. Я чула про те, як вам страшно в цей час, та ви не самотні, – написала Кім.

Телезірка додала, що її серце розбите від побаченого, адже дітей та їхні сім’ї вбивають на очах у всього світу.

Її слова з’явилися після теракту ХАМАС, через який було вбито понад тисячу людей.

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Кім вважає, що жорстокий тероризм завдає страждань обом сторонам, які платять найбільшу ціну. Зірка запевняє, що в наших серцях має бути співчуття – незалежно від вибору сторони. Разом із зіркою молиться і її родина за повернення заручників і мир для всіх невинних.

Нагадаємо, що сама Кім є наполовину вірменкою.

Крім моделі, інші світові знаменитості відреагували на війну в Ізраїлі. Наприклад, Галь Гадот і Наталі Портман підтримали Ізраїль, а ось Міа Халіфа та Джіджі Хадід стали на бік палестинців.