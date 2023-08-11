Український актор Гліб Михайличенко переїхав до Росії після виступів для наших військових. На початку повномасштабного вторгнення артист підтримував ЗСУ своєю творчістю, а потім вирішив стати на бік окупанта.

Як виявилося, Гліб тепер працює в російській компанії, яка займається зйомкою інтерв’ю та інших комерційних роликів – сам актор нерідко з’являється у роликах компанії. Це помітив театральний режисер Олександр Жила.

Своє обурення висловила й акторка Римма Зюбіна – вона задалася питанням, як може виникнути ідея зрадити свою країну в умовах війни.

– А коли актор у 2022-му їздить із концертами до наших військових, а 2023-го опиняється в Росії. Це як? Мені хтось може пояснити що там у голові? Яка ж мудра казочка Фарбований Лис, і скільки ще чарівних перевтілень до та після перемоги чекає на нас, – заявила Римма.

На новину про перевзування Михайличенка відреагували й в Театрі юного глядача – там відхрестилися від зрадника, і додали, що він переїхав до РФ після припинення співпраці з театром.

– Наші дорогі юні глядачі та їхні батьки! Наразі в театральній спільноті поширюється інформація про актора, який переїхав до країни-агресора. Хочемо наголосити, що вищезгаданий актор переїхав до Росії після того, як закінчив роботу в нашому театрі, – заявили в театрі.

Утім, на сайті ТЮГу особистість Михайличенка все ще фігурує. Крім того, батько актора – головний режисер театру, та він продовжує працювати.

І поки деякі артисти вирішують перейти на бік окупанта, деякі зірки наважуються захищати Україну зі зброєю в руках – нещодавно Козловський показав себе на фронті та поміркував про життя. Співак зізнався, що не про таке життя мріяв, але зараз потрібно вибороти перемогу.