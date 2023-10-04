У штурмовому бою поблизу села Роботине, що на Запорізькому напрямку, загинув український музикант та військовий Андрій Чепіль (позивний Кріс).

Про це повідомила пресслужба організації Пласт.

Андрій Чепіль загинув 28 червня разом зі ще трьома побратимами під час виконання бойового завдання по штурму ворожої позиції.

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Забрати тіла загиблих вдалося лише за чотири тижні, коли лінію бойових зіткнень було відсунуто в бік армії РФ.

Наприкінці липня залишки тіл передали на ДНК-експертизу, та лише зараз вдалося ідентифікувати, що останки належать Чепілю.

Що відомо про Андрія Чепіля

Андрій Чепіль родом з Івано-Франківська. У 2001 році разом зі старшим братом Віталієм і молодшим Орестом долучився до скаутської організації Пласт.

Чепіль грав на саксофоні та був вокалістом. Проходив строкову службу у військовому оркестрі почесної варти при президентському полку.

Був учасником кавер-гуртів Frisson Band, Smerichka та трембітарем у фолк-рок гурті КораЛЛІ. Восени 2021 року Андрій одружився з музиканткою Богданою Кінаш.

Після повномасштабного вторгнення військ РФ в березні 2022 року музикант вступив до лав ЗСУ.

Спершу брав участь у бойових діях на Харківщині, біля Ізюма та Куп’янська. Згодом з власної ініціативи перевівся до 47 окремої механізованої бригади Маґура.

Чепіль брав участь у спеціалізованих військових навчаннях у Німеччині, де вчився керувати бойовою машиною Bradley. Був головним сержантом взводу, командиром бойової машини, також виконував обов’язки командира взводу.

Фото: Андрій Чепіль