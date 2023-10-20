Снайперка Євгенія Емеральд розкрила нові подробиці про колишнього чоловіка-військового Євгена Стипанюка. Вона заявила, що він перебував у тилу, в той час, коли багато хто думав, що чоловік на фронті.

Євгенія сказала, що Стипанюк отримував найвищу зарплату ЗСУ, сидячи в Києві. Як докази слів, Емеральд показала датовані кадри.

– У мене є дуже багато датованих відео- і фотоматеріалів, що людина перебувала весь час у Києві, попри те, що вона отримує найвищу зарплату ЗСУ, наче з нуля не вилазить, – зазначила Емеральд.

Додає, є також багато свідків, які бачили Євгена в Києві в той період, коли багато хто думав, що він на передовій.

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Також Євгенія розповіла, що Стипанюк уже понад шість років працює охоронцем ексдепутата Олега Ляшка. І продовжує це робити зараз, хоча нібито перебуває “на фронті”.

Раніше Євгенія Емеральд заявила про домашнє насильство. Вона показала погрози, які отримує від ексчоловіка. У них Стипанюк погрожує підірвати матір своєї доньки або застрелити, також він каже, що забере в неї малятко, а за самою снайперкою встановить спостереження.

Нагадаємо, зараз ексзакоханих розлучити не можуть за законом – їхній доньці Афіні ще немає року.