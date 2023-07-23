Телеведучий Володимир Остапчук поділився, як його батьки відреагували на третю за рахунком дружину. Про реакцію своїх близьких шоумен розповів в Instagram, показавши зворушливий знімок.

Так, артист виклав фото, де його нова кохана Катерина Полтавська мило сидить на лавочці разом із мамою Володимира. Один із користувачів запитав, як близькі відреагували на появу Каті в сім’ї – Остапчук вирішив не приховувати реакцію мами й тата.

– Запитав. Цитую: передай, що в тебе такі батьки, які хочуть, щоб ти був щасливий, – заявив ведучий.

Нагадаємо, що раніше Остапчук розповів про знайомство зі своєю новою дружиною. Шоумен пожартував, що вони з’їхалися на другій зустрічі, а вже після познайомилися. Володимир цінує в Катерині щирість, відповідальність і відданість.

Відомо, що пара планує ремонт у будинку під Києвом, який Остапчук придбав разом зі своєю колишньою дружиною. Сама Христина Горняк пригрозила колишньому чоловікові судом, адже вона хоче вирішити питання зі спільною нерухомістю мирно, але контакт встановити не вдається.