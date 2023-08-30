Телеведучий СТБ Григорій Решетнік розповів, що вони з дружиною Христиною здійснили мрію своїх трьох синів. Хлопчики ніколи не були в метро, проте дуже хотіли.

Сам Григорій каже, не знає, добре чи погано, що діти ніколи не їздили в метро, але сам він любив це місце ще зі студентських років. Решетнік оприлюднив серію відео та фото, на яких можна побачити емоції Івана, Дмитра та Олександра.

– Тут свій світ і своє життя кожного пасажира. Сини були в захваті від імпровізованої пропозиції здійснити їхню мрію. Приїхавши з Хрещатика на Арсенальну, Дмитро шукав легендарного Олександра Зінченка, який грає за лондонський Арсенал, а в Івана і Саші розбігалися очі від побаченого, – поділився Решетнік.

Він додав, що дивувати дітей – це особлива радість, а тому навіть не знає, у кого з них було більше щастя.