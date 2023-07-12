Співак і військовий Віталій Козловський показав умови, в яких захищає Україну зі зброєю в руках. Зараз артист проходить курс молодого бійця, щоб стати повноцінним солдатом у Гвардії наступу. Свій побут він показав шанувальникам в Instagram.

Так, будучи в бригаді Рубіж, співак знайшов хвилинку, щоб відпочити в наметі. Музиканту склали компанію два котики, які підходять до Віталія, щоб їх погладили. Помітно, що чотирилапих улюбленців у цій локації дуже люблять і годують.

У наметі також можна побачити й антену супутникового зв’язку Starlink, завдяки якій Віталій і публікує цікаві відео в мережу.

Нагадаємо, що музикант уже понад три тижні в лавах армії – він отримав повістку в середині червня, і вже під кінець місяця відправили навчатися військовій справі. За перший тиждень Козловський поскаржився на втому – фізичну і моральну. Артист мотивується тим, що його старання не будуть марними – наші захисники мають бути готові до будь-яких умов.

Щоб бути ефективною бойовою одиницею, Козловський збрив бороду – артист не засмутився втрати частини свого іміджу. Фанати оцінили вчинок Віталія, і заявили, що він помолодшав на 20 років.