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Нудно не буде: Козловський показав, у яких умовах проходить навчання в армії

12 Липня 2023, 14:42
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Козловський

Співак і військовий Віталій Козловський показав умови, в яких захищає Україну зі зброєю в руках. Зараз артист проходить курс молодого бійця, щоб стати повноцінним солдатом у Гвардії наступу. Свій побут він показав шанувальникам в Instagram.

Козловський

Так, будучи в бригаді Рубіж, співак знайшов хвилинку, щоб відпочити в наметі. Музиканту склали компанію два котики, які підходять до Віталія, щоб їх погладили. Помітно, що чотирилапих улюбленців у цій локації дуже люблять і годують.

Козловський

У наметі також можна побачити й антену супутникового зв’язку Starlink, завдяки якій Віталій і публікує цікаві відео в мережу.

Нагадаємо, що музикант уже понад три тижні в лавах армії – він отримав повістку в середині червня, і вже під кінець місяця відправили навчатися військовій справі. За перший тиждень Козловський поскаржився на втому – фізичну і моральну. Артист мотивується тим, що його старання не будуть марними – наші захисники мають бути готові до будь-яких умов.

Щоб бути ефективною бойовою одиницею, Козловський збрив бороду – артист не засмутився втрати частини свого іміджу. Фанати оцінили вчинок Віталія, і заявили, що він помолодшав на 20 років.

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Війна в Україні Віталій Козловський
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