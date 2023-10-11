Старша онука Ніни Матвієнко Уляна поділилася зворушливими спогадами про бабусю.

В Instagram 25-річна дівчина розмістила фото з бабусею, а також вразила їхньою схожістю. Вона сказала, що Ніна Митрофанівна назавжди в її пам’яті залишиться молодою, живою, веселою і впертою.

– Завжди не проти селфі в туалеті, завжди не проти нових експериментів, завжди не проти бути собою, не проти дізнатися нове, не проти розповісти або довести, не проти навчити або повчити. Завжди бути собою і не зраджувати своєму! – Ніна Митрофанівна Матвієнко… Хто знав – вона ніколи не була бабусею, вона була Ніною, і всупереч усьому, вона залишиться Ніною для мене, – написала Уляна.

Також донька Тоні Матвієнко згадала моменти, пов’язані з бабусею, зазначивши, що сумує за нею.

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– Яка зламала мені руку, яка готувала мені сирники з родзинками, яка заливала мої квіти в кімнаті, прала білі речі з чорними і не зізнавалася, поливала щоранку двір і протирала підлогу будинку, сварилася за брудний посуд, хоч він був помитий відучора, любила всупереч усім викрутасам і впертості моїх. І ми любимо. Дуже сумуємо, – наголосила Уляна.

Ніна Матвієнко померла 8 жовтня. Артистка не дожила кілька днів до свого дня народження, 10 числа їй мало виповнитися 76 років.

До слова, сьогодні в Києві прощаються з Ніною Матвієнко. Провести артистку в останню путь можна з 11:00 до 13:00 у Національній філармонії.