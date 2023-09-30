Дружина голівудського актора Амаль Клуні розповіла, що Джордж Клуні останнім часом вмикає вдома музику у стилі геві-метал для їхніх шестирічних близнят Елли й Олександра.

– Це не те щоби геві-метал, проте це досить важка музика, аби вони могли трусити головою, – уточнив Джордж Клуні.

Подружжя зізналося, що не розуміє, звідки взялася любов дітей до цього музичного жанру.

– Ми взагалі не надто музична пара. Не маємо таких талантів. Зіпсували дітям гени, – пожартував актор.

Зірка Голівуду Джордж Клуні та британська юристка Амаль Клуні одружені з 2014 року. У 2017-му в подружжя народилися близнята – син і донька. Довгий час родина тримала тримала малюків подалі від публічності.

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