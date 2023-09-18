Лауреат денної премії Еммі Біллі Міллер пішов у віці 43 років. Менеджер актора підтвердив смерть зірки Молодих і зухвалих, додавши, що Міллер боровся із маніакальною депресією.

Біллі Міллер не дожив двох днів до свого 44-го дня народження. Точна причина смерті не розголошується.

З дитинства актор боровся з рідкісним захворюванням кісток. Це не завадило йому увійти до індустрії розваг спочатку як модель, а потім – як актор. Першим серйозним проєктом стала робота у мильній опері Усі мої діти, в якій він знімався у 2007-2008 роках. Потім з Міллером сталися Молоді та зухвалі. За свою гру у цьому серіалі він здобув три премії Еммі. У 2014 році Біллі Міллер покинув проєкт і долучився до мильної опери Головний госпіталь.

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У соцмережах люди сумують з приводу смерті актора та висловлюють співчуття.