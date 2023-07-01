Не всі українські зірки виявилися вірними своїй країні в умовах війни – багато хто довгі роки працював на Кремль, підігруючи пропаганді. Вони проміняли свої спогади, близьких людей і віру в майбутнє на гроші, і для таких артистів назад дороги немає.

5 зірок зрадників – далі в матеріалі.

Відкриває список Яна Клочкова – плавчиня і чотириразова олімпійська чемпіонка. Від початку повномасштабного вторгнення закрила свої соцмережі та мовчить про війну. Вона проживає в Криму, який уже давно окупований РФ.

Наступний у списку антигероїв – футболіст Анатолій Тимощук. З 2017 року він є асистентом головного тренера пітерського клубу. Примітно, що його батько зараз служить у ТРО Луцька. Сам спортсмен не говорить правду про війну – вважає, що “не все так однозначно”.

Трійку лідерів відкриває співак Кирило Туриченко. Артист був учасником гурту Іванушки International, а потім розпочав свою сольну кар’єру в РФ. Проте про війну уродженець Одеси мовчить.

Друге місце за зіркою та напарником Сергія Притули з шоу Файна Юкрайна. Йдеться про Андрія Молочного, який виїхав до РФ і звідти почав розповідати про нацистів на вулицях Києва. Про війну гуморист мовчить, поки Притула робить неймовірні збори на допомогу нашим захисникам.

Перше місце заслужено здобув дует Кролики – Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко. Актори роками активно критикують українську владу і водночас продовжують жити в Києві. Примітно, що виступи цієї двійки на території України заборонені.