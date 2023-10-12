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Персони

Не менш ніж 12 операцій: хірург розкрив, як Мадонна змінювала своє обличчя

12 Жовтня 2023, 16:50
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Мадонна
Джерело: Getty Images

Пластичний хірург із Нью-Йорка розповів про численні операції Мадонни, які позначилися на її обличчі. Як виявилося, зірка за допомогою хірургічного втручання змінювала свій зовнішній вигляд щонайменше 12 разів.

Відомо, що Мадонна лише нещодавно зізналася, що лягала під ніж, але так і не розкрила, які саме процедури їй робили.

Мадонна

Мадонна – 2023 рік і 2003 рік

Сертифікований хірург Баррі Вайнтрауб вивчив знімки співачки до та після, і заявив, що це їй коштувало шестизначні суми.

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Найбільше в зовнішньому вигляді Мадонни змінилися щоки – з’явилися вилиці, а верхня частина стала більш надутою. Баррі вважає, що це через ін’єкції дермальних філерів, які вводять під шкіру.

Також співачці було зроблено підтяжку брів і підтяжку шкіри. Вайнтрауб зазначив, що зараз її брови вищі, ніж у 1986 році.

Він також додав, що роботу проводили й над повіками – прибирали зморшки для молодшого вигляду.

Нагадаємо, що в середині літа Мадонна потрапила в реанімацію. Тоді співачці довелося перенести свій тур, а її менеджер заявив, що це бактеріальне захворювання. Утім, фанати припустили, що здоров’я підкосили саме пластичні операції.

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Джерело
Daily Mail
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