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Не хочу обманювати себе і вас. Переможець Холостячки 1 Еллерт розповів, як виїхав із України

14 Жовтня 2023, 15:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Олександр Еллерт
Джерело: Олександр Еллерт

Учасник Холостячки 1 і комік Олександр Еллерт сказав, як виїхав за кордон під час війни та чому не переходить на українську мову. Зараз гуморист живе і будує кар’єру в США.

Варто зазначити, багатьох українців обурює той факт, що чоловік спокійно залишив Україну і навіть повертався в неї кілька разів, після чого без проблем виїжджав назад до США. Так, хтось із підписників поставив Олександру запитання: Тобто завдяки тому, що ти зірка України, ти зміг втекти за кордон? Так?

Еллерт не став мовчати і сказав, що виїхав з України законним шляхом.

Зараз дивляться

– Я офіційно покинув Україну за всіма нормами законодавства під час воєнного стану. Також за час повномасштабного вторгнення я повертався в країну двічі (липень і грудень 2022 року) і можу це зробити знову… Тому прошу офіційно від**атися від мене, – різко зазначив Олександр.

Еллерт сказав, як виїхав із України

Фото: https://www.instagram.com/ellert_a/

Також комік сказав, чому не переходить на українську мову. Він сказав, що не хоче брехати собі та своїй аудиторії, зараз живе в Америці, тож уся його комунікація англійською та російською мовами.

Еллерт сказав, чому не переходе на українську мову

Фото: https://www.instagram.com/ellert_a/

Александр Еллерт – не єдиний артист, який поїхав після 24 лютого 2022 року. Хто з чоловіків-артистів втік з України – дивіться на Фактах ICTV.

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