Голлівудський актор і режисер Шон Пенн розповів про свій документальний фільм Суперсила, в якому йдеться про повномасштабну війну в Україні.

В ефірі шоу Jimmy Kimmel Live він зізнався, що приїхав в Київ напередодні повномасштабного вторгнення військ РФ, щоби зняти легкий документальний фільм про коміка, який став президентом.

– Це було до будь-яких новин про нарощування російської армії. Ми знали, що Україна перебуває у стані війни, оборонної війни на Сході від 2014 року, – пояснив Шон.

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Режисер зустрівся з Володимиром Зеленським без камер і домовився про початок знімань. Однак вранці 24 лютого 2022 року Пенн і президент України побачилися вже в бомбосховищі.

– Ми повернулися в готель, та щойно мої очі заплющилися, як ракети почали летіти до Києва. І потім ми отримали несподіваний дзвінок з Офісу президента. Нам сказали, що він готовий продовжувати і хоче першу сесію зйомки, – розповів Пенн.

За словами Шона Пенна, президент Володимир Зеленський вразив його своєю щирістю.

– У будь-якого глави держави, будь-якого політика, будь-якого глави великої компанії буває момент, коли ти починаєш відчувати розмови за сценарієм. Але щодо Зеленського – немає жодної миті з ним, яка б не була справжньою, – сказав режисер.