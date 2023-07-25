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Надя Дорофєєва жорстко висміяла Кацуріна: Ходив так цілий день

25 Липня 2023, 16:28
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дорофєєва

Артистка Надя Дорофєєва гостро підколола свого нового чоловіка, ресторатора Кацуріна. Михайло не помітив пропущену ділянку волосся на потилиці, і співачка вирішила над цим посміятися.

Так, знімок із невдалою стрижкою артистка показала в Instagram.

– Просто людина так проходила цілий день і не знала, що не доголилася. Тут може бути ваша реклама, – поіронізувала Надя.

Дорофєєва

Артистка також звернулася до шанувальників, щоб запитати в них, який малюнок захований у недобритій смужці волосся на голові свого чоловіка. Сам Кацурін заявив, що бачить у цьому Дракулу і сову.

Фанати зазначили, що волосся нагадує шматочок піци, снеки Doritos і дуже велике насіння. Варто зазначити, що пара часто підколює одне одного. Наприклад, Кацурін освідчився Дорофєєвій під час їзди на мопеді.

Проте іронізувати артистка може і над собою. Дорофєєва показала свої дитячі фото і відзначила свій стиль на них. Зірка віджартувалася, що її відчуття смаку не змінилося.

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