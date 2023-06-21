Український артист Віталій Козловський показав, як захищає країну з автоматом у руках. Подробицями своєї служби співак поділився в Instagram.

– Усім привіт, друзі. Раніше моєю зброєю був мікрофон, а тепер – справжня зброя, якою можна утилізувати ворога.

На короткому відео можна помітити, що Козловський у повному екіпіруванні – на голові в артиста шолом, а на грудях – плитоноска. У руках артиста є справжній автомат АК-74М. Судячи з усього, артист служить у НГУ – артист носить одноколірний кітель.

Схоже, у Віталія була вільна хвилинка, тож він її витратив на запис відео. Найімовірніше, артист зараз проходить курс молодого бійця, де його вчать базових навичок військової справи.

До слова, прес-офіцер бригади НГУ Рубіж опублікував фото зі співаком, зазначивши, що той дотримав свого слова.

– Отримав повістку – пішов в армію. Дали АК і відправили на полігон (навіть із поїзда в Нацгвардію знімати не довелося), – поділився Харитін Старський.

Нагадаємо, що Віталій Козловський отримав повістку ще 13 червня і вирушив до військкомату. Як виявилося, артист уже пройшов медкомісію в ТЦК, і тепер його призвали, щоб відправити на службу до військової частини.

Віталій не намагався шукати обхідних шляхів і пішов на контакт із військовими – співак показав свою готовність захищати Україну з автоматом у руках замість мікрофона. Культурний фронт він обміняв на справжній.

Козловський – не єдиний музикант, який виявив бажання піти воювати. Олег Винник шкодує, що не тримає зброю в руках на фронті. Про це співак розповів в інтерв’ю, перервавши мовчання.