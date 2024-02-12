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Мені 14: Джамала показала архівне фото з першої поїздки до Києва

12 Лютого 2024, 11:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Джамала
Джерело: Джамала

Українська співачка Джамала зворушливо привітала свою маму з днем народження. На честь ювілею близької людини, Джамала показала архівне фото, на якому їй 14 років.

Який вигляд мала Джамала в 14 років: архівне фото з мамою

В Instagram Джамала опублікувала два знімки з мамою Галиною Тумасовою. Перший — архівне фото, на якому співачці всього 14 років. За словами Джамали, це її перша з мамою поїздка до Києва і перше відвідування McDonald’s.

Другий знімок уже зі свіжих — на ньому співачка обіймає маму і посміхається на камеру. До фото зірка додала теплі слова та побажання своїй близькій людині.

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– Моя найкраща у світі матуся. Сьогодні у тебе ювілей, і для мене тобі завжди 25! Ти навчила мене найважливіших і мудрих речей, віриш і підтримуєш мене у важкі моменти. Поруч із тобою мені легко і спокійно, – почала свою думку Джамала.

Співачка також подякувала мамі за поради, віру та силу.

Користувачі мережі в коментарях відреагували на свято в сім’ї зірки та долучилися до привітання.

Нагадаємо, що це не перше свято для співачки цієї зими. На початку лютого стало відомо, що Джамала вагітна втретє. Про це вона заявила в Instagram, опублікувавши фото з округленим животом.

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