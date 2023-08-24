Святослав Вакарчук розповів, як вони з Сергієм Жаданом мало не підірвалися на міні. Про це він повідав під час презентації нової книги письменника.

– На мій день народження Сергій стояв і стежив, щоб я випадково не став на протипіхотну міну, яка в цей момент була за метр від моєї ноги. Це було на Салтівці в Харкові, куди ми приїхали до військових. Ми розмовляли, а потім я вирішив поспівати – Сергій також був із нами. І тут військові нам кажуть: тільки обережно, тут нерозірвана міна. Ми тільки зараз її самі побачили, – почав історію Вакарчук.

Святослав додав, що Сергій не розгубився і поставив наверх плафон, роблячи ситуацію більш безпечною. Проте, музикант зізнався, від такого рішення почав тільки більше думати про вибуховий пристрій.

– Після такого стосунки залишаються близькими надовго, – підсумував Вакарчук незвичну історію.

Що ж стосується Жадана, то останнім часом письменник не лише наражає своє життя на небезпеку, а й створює чутки про особисте. Так, нещодавно він підігрів чутки про роман із Соловій, випустивши спільне відео.