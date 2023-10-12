Співак Віталій Козловський, що зараз служить у ЗСУ, прояснив ситуацію з боргом продюсеру Ігорю Кондратюку. Артист зауважив, що суди тривають понад десять років. Проте він наголосив, що не порушував контракт і пішов від свого продюсера з нульовим боргом.

– Борги виникли вже згодом. Коли на концертах заспівав свої пісні, емоційно піддавшись закликам багатотисячної публіки, яка на ці пісні чекала. Права на них, як не дивно, належали продюсеру, – розповів Козловський в своєму Instagram.

Домовитися сторонам не вдалося. Віталій каже, що Ігор Кондратюк категорично відмовлявся від зустрічей. Наслідком стали судові позови за порушення авторських прав.

– Вже 1 мільйон гривень я сплатив. Потім полетіли нові позови. Зараз маю сплатити ще 2 мільйони. Сьогодні військова частина відраховує від мого грошового забезпечення (зарплати) відсоток на погашення виконавчих проваджень. І на користь Кондратюка, і на штраф у держбюджет, – розʼяснив артист.

Співак додав, що Кондратюку надсилали листа з проханням призупинити стягнення на час, поки Віталій у війську. Проте отримали відмову.

Зараз дивляться

– Я не збираюся скаржитися, спекулювати статусом військового і говорити пафосні речі про те, що мені мають забути ці гроші. Співчуття мені не треба, бо історія не про це. Якщо суд постановив, що я їх маю сплатити – я буду сплачувати, – пообіцяв артист.

Віталй Козловський повідомив, що є й інші історії, коли військовим блокують картки та стягують кошти. Він вважає, що варто внести зміни до законодавства, щоби на час, поки людина проходить військову службу, усі примусові відрахування заморожувались. Це, вважає Віталій, було б справедливо і стосовно самих військовослужбовціів, і стосовно їхніх родин.

Співак додав, що зараз приїхав до Києва, бо за наказом його перевели до іншої частини.

Раніше про те, що Козловський повертає гроші Кондратюку з військової зарплатні, розповів продюсер Вадим Лисиця.