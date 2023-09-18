Співачка Адель назвала баскетбольного агента Річа Пола своїм чоловіком під час концерту у Лас-Вегасі. Фанати одразу вирішили, що це була не випадковість. Вони припустили, що Адель та Пол таємно побралися.

На відео потрапив момент, коли жінка в залі пропонує зірці вийти за неї заміж. На це Адель відповідає, що це неможливо, адже вона гетеросексуальна, та її чоловік сьогодні в залі. Шанувальниця наполягала, що можна спробувати, проте, реакція знаменитості була однозначною.

Зараз дивляться

– Ні, я не хочу пробувати. Я з Річем. Це божевілля, дай мені спокій, – чи то роздратовано, чи то з гумором відповіла Адель.

Стосунки володарки Греммі та успішного спортивного агента тривають вже два роки. Вони відкрито разом вийшли в світ на гру НБА у липні 2021. Вже близько року на підмізинному пальці лівої руки поп-зірки виблискує каблучка з діамантом у формі груші. Утім, раніше Адель казала, що це не обручка, мовляв, їй просто подобаються гарні прикраси.

Познайомилася пара на танцполі на святкуванні народин спільного друга. Адель відзначала, що Річ Пол веселий, дотепний та дуже розумний. В одному з нещодавніх інтервʼю виконавиця обмовилась, що хотіла б мати ще одну дитину.

Від шлюбу із Саймоном Конекі Адель має 10-річного сина Анджело. Бізнесмен та артистка були разом три роки.